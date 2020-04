Setzt Roger Federer seinen Status aufs Spiel?

Während der Ungewissheit, wann die Welt wieder in den normalen Modus zurückwechselt, hat der Superstar versichert, 2021 in Wimbledon antreten zu wollen. «Ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr zurückzukommen!», schreibt er. Rund einen Monat bevor er am 8. August 2021 seinen 40. Geburtstag feiert, will er um einen neunten Wimbledon-Titel kämpfen. Dies, nachdem er in Melbourne noch erklärte: «Ich weiss nicht, ob ich zurückkomme. Vor allem in meinem Alter. Es hängt auch von der Familie ab.» Seine Zwillingstöchter Myla und Charlene werden im Juli elf, die Zwillingssöhne Leo und Lenny feiern im Mai schon den sechsten Geburtstag. Längst reisen sie nicht mehr zu allen Anlässen mit. Es gäbe viele Gründe, nicht mehr zu spielen. Aber Federer fühlt sich dem Sport nicht nur verpflichtet – er liebt ihn auch und hat Lust auf mehr. Spielt er Wimbledon 2021, tritt er zwei Monate später auch bei den US Open an. Dann sehen die New Yorker Federers ganz eigene Ü40-Party.