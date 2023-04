TCS Camping Sempach

Sitzt man an der palmengesäumten Sunshine Radio Bar – die Zehen im Sand, der Blick auf den rot-getünchten Horizont gerichtet –, dann hört man die anderen Gäste schon mal sagen, dass dieser Campingplatz im Kanton Luzern der Schönste der Schweiz sei. Was ihn dazu qualifiziert, ist schnell erzählt: Er liegt mit Natur-Badi direkt am Ufer des Sempachersees. Es ist diese stille Seeuferromantik mit Beach-Feeling, die alle verzaubert. Unschlagbar: Mit dem SUP in den Sonnenuntergang gleiten. Die Strand-Bar mit den Liegestühlen läuft ja nicht davon.

tcs.ch