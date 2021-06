Diese 5 Hosen tragen wir im Sommer

Es gibt Kleidchen-Frauen und Hosen-Frauen: Die einen laufen den ganzen Sommer über in bunten Kleidern umher, andere lieber in Hosen. Für Letztere ist die Kleiderwahl dementsprechend komplizierter, da man nicht einfach ein Teil überwerfen kann und zack – schon ist man angezogen. Nöö, da müssen Top oder Bluse schön auf das Unterteil abgestimmt werden. Und während uns gerade romantische Blusen mit Puffärmeln und coole Croptops mit dünnen Straps aus den Schaufenstern entgegenblicken, fragt sich das Modehirn ständig: Welche Hose zieh ich denn dazu bitte an? Keine Sorge, darauf haben wir ganze fünf Antworten parat. Bitteschön: