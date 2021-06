Nicht überliefert ist, ob Justin und Hailey auch einen diplomatischen Auftrag wahrgenommen haben und die Völkerfreundschaft zwischen den USA und Frankreich stärken wollten. Auf jeden Fall haben sich Justin Biebers Geografiekenntnisse in den letzten Jahren deutlich verbessert. Als Teenager konnte er bei einem Interview mit David Letterman kaum alle Kontinente aufzählen – doch Paris kennt er jedoch von früheren Besuchen ziemlich gut. Und wer weiss, vielleicht möchten die Biebers auch bald einen Zweitwohnsitz in Frankreich kaufen? Sie wären nicht die ersten US-Promis die sich in «la belle france» verlieben.