Unsere Lieblingsbettwäsche darf unbedingt knittern

Leinenbettwäsche gibt uns diese Natürlichkeit und Ruhe, nach der wir uns alle so sehnen, vor allem, wenn sie faul in hellen Pastelltönen oder schönen Erdtönen vor uns liegt. Zudem bündelt Leinen als älteste Textilfaser der Welt bei Hitze (Achtung!) bis zu 35 Prozent der Luftfeuchtigkeit und kann die auch rasend schnell wieder abtransportieren. Man schläft so in einer Art instagrammable Klimaanlage. Diese Wärmeleitfähigkeit macht das Gewebe zu unserem atmungsaktiven und kühlenden Helden. Und weil genau die immer mehrere Superpowers haben, hier noch ein paar: Leinen wirkt bakterienhemmend und punktet mit einer glatten Faserstruktur, an der Staub und Milben quasi einfach abrutschen. Allergiker dürfen an dieser Stelle jubeln.