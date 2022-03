Hand aufs Herz: Wann habt ihr zuletzt wie ein Murmeltier geschlafen? Dass uns zurzeit die Frühjahrsmüdigkeit mächtig zu schaffen macht, ist das eine. Dass wir aber trotz anhaltender Müdigkeit so schlecht schlafen, ist zum Mäusemelken. Schliesslich benötigen wir unseren Schönheitsschlaf, um uns am Morgen danach energiegeladen in den Alltag zu stürzen … Pustekuchen … Gut, dass die 4-7-8-Methode bei diesem Problem Abhilfe schaffen will. Die entspannende Atemtechnik basiert auf der alten yogischen Tradition des Pranayama, bei der sich alles um die richtige Atemregulierung dreht. Warum sie so wichtig ist, könnt ihr hier nachlesen.