Wie gewöhnen wir uns an, wieder öfter tief durchzuatmen?

Indem wir uns in ruhigen Minuten – anstatt zum tausendsten Mal durch Instagram zu scrollen – fragen: Wie atme ich gerade? Atme ich nach oben in die Brust? In den Bauch? Wie schnell atme ich? Dann versucht man die Atemzüge zu verlängern. Wichtig dabei ist, sich aufzurichten. Wir sitzen viel zu oft zusammengesunken vor dem Schreibtisch oder auf dem Sofa und atmen mithilfe der Muskeln an die Rippen. Das klappt zwar auch, aber die Zwerchfellatmung ist gesünder. Sie regt den Kreislauf an, senkt den Blutdruck, schiebt die Organe in unseren Bauch ein bisschen nach unten und massiert sie so. Unser Darm freut sich.