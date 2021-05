Diese Basics gehören in euren Kinderkleiderschrank

Deshalb gibt es einige Regeln für diese Basics: sie sollten, wenn möglich, einfarbig sein und mit möglichst vielen anderen Farben kombinierbar. Wer bei Kindern nicht auf Schwarz (zu düster) oder Weiss (zu heikel) steht, wählt am besten Grau, Blau (in allen Schattierungen) oder Braun/Beige. Im Gegensatz zu schnelllebigen Mode-Teilen lohnt es sich, bei Basics auf Qualität zu achten, schliesslich sollen sie möglichst lange halten. Dabei darf man sich durchaus auch mal überlegen, ob man das eine oder andere Teil eine Nummer grösser kauft - Ärmel oder Hosenbeine können schliesslich gekrempelt werden. Allerdings nur dann, wenn sie wirklich gut sitzen, denn das ist das A und O für Basics. Der Grund: Es muss immer noch etwas drunter oder drüber gezogen werden können. Und last but not least: Pflegeleicht ist ein Must. Wer will schon täglich Kindersachen von Hand waschen oder in die Reinigung bringen?