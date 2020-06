Ob Geschenke zur Geburt, geerbtes von Freunden und Verwandten oder selbst gekaufte Teile – all das will permanent gewaschen, verräumt und ausgemistet werden. Und wie in so vielen Bereichen des Lebens haben wir auch hier oft viel zu viel von allem. Wer braucht schon 15 Pullis und 23 Paar Socken? Kinder ganz bestimmt nicht. Wenn also auch ihr weniger Zeit damit verbringen wollt, das Chaos im Kinderschrank in den Griff zu bekommen, sondern lieber in Selfcare und Familienzeit investieren möchtet, dann seid ihr hier genau richtig.