Liebe Bella, ist dein Look Kunst oder kann das weg?

Ist es das Paris-Hilton- oder Kim-Kardashian- oder Verona-Pooth-Phänomen? Die haben schliesslich alle viel Geld damit gemacht, möglichst dumm zu wirken, was wiederum ziemlich schlau ist. Wenn Bella Hadid nun also eine Skijacke zur gelben Sonnenbrille und unfertigem Fussel-Schal im Paparazzi-durchzogenen New York trägt, dann aus Gründen. Sex und Lotter sell. Um einen so seltsamen Look zu komponieren, braucht man vielleicht einfach richtig viel Stil. Oder... Naja, über Geschmack lässt sich wie gesagt streiten.