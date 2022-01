Die Wiedergeburt des Kamelfusses

Wie das gehen soll? Das Geheimnis: Influencerinnen stecken ihre Füsse in die kurze Version der Boots. Die sehen zu knöchelfreien Hosen ebenso gut aus wie zu voluminösen langen. Besonders schön ist die Kombination mit braunen Uggs, heller Jeans und einem Pulli in Naturtönen. Aber im Grunde machts nicht das Styling aus, sondern der natürliche Teufelskreis der Mode tritt in Kraft: Man muss etwas nur oft genug an den richtigen Leuten sehen und wir ändern unsere Meinung fundamental. Kaum eine ist standhaft geblieben. Seht selbst! Von Hamburg über London bis Zürich – alle stapfen unironisch ugg-ly durch den imaginären Schnee.