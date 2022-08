Athleisure-Ästhetik

Als Mc Hammer in den 80ern «You Can’t Touch This» sang, tat er das in Fallschirmhosen. Das Teil gewann sofort an Popularität, landete aber nach ein paar Gastauftritten in den 90ern und frühen 2000ern wieder in der Versenkung. Und jetzt? Fliegen die Parachute Pants uns um die Nase, sind das It-Piece schlechthin und laufen spätestens im nächsten Jahr der Jogginghose den Rang ab. Das Modell lässt sich nämlich auch abseits der eigenen vier Wänden sehen, ohne dabei an Komfort einzubüssen.