Emrata liebt hautenge Tube Skirts – wir jetzt auch

Sie ist Model, Schauspielerin, Autorin, Mama. Emily Ratajkowski ist ein Tausendsassa. Die Eigenschaft, die für uns Modeliebhaber*innen am interessantesten ist: Sie setzt Trends. Egal was sich Emrata über den stählernen Astralkörper streift – wird sie damit abgelichtet, dürfen sich die entsprechenden Brands freuen: In der Regel sind die Kleider danach umgehend ausverkauft. Was die Amerikanerin trägt, will man – selbst wenn es auf den ersten Blick ungewöhnlich scheint.