Frühlingstrend im Anflug

5 Arten, ein buntes Oversize-Hemd zu tragen

Die Temperaturen zeigen sich unentschieden: Brauchen wir noch eine Jacke? Oder nicht? Weder noch. Was wir für den perfekten Look dringend benötigen, ist ein übergrosses Baumwollhemd – in einer Nuance des Regenbogens.