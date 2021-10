Wie wir darauf kommen? Vergleichen wir die Looks der Niederländerin mit anderen royalen Damen, wie Kate oder der früheren Meghan fällt ganz klar auf: Diese Frau hat deutlich mehr Mut zur Farbe. Während sich ein Grossteil der Königinnen, Herzoginnen oder Prinzessinnen in der Regel in zurückhaltenden Nuancen suhlt, gibt Máxima in ihrem Amt Vollgas. Pink, Gelb, Grün, Violet, und na klar, Oranje – so ziemlich jede Knallfarbe nennt sich inzwischen ihr Eigen.