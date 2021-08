Máxima der Niederlande strahlt in der Trendfarbe Türkis

Königin Máxima der Niederlande hat gemeinsam mit ihrem Ehemann König Willem-Alexander (54) die niederländischen Olympia-Teilnehmer in Den Haag in Empfang genommen, die in Tokio Medaillen abgeräumt haben. Dabei zog die 50-Jährige neben den gleichfarbig gekleideten Sportlern in einer leuchtend türkisfarbenen Robe alle Blicke auf sich.