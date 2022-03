So tragen wir die Trendfarbe der Jeans im Frühling

Im Gegensatz zur Blue Jeans ist ihre helle Variante immer ein Hingucker. Nicht umsonst sagt man in England: «She’s that sort of girl who wears white jeans» (diese Art Mädchen, das weisse Jeans trägt). Gemeint ist damit nicht nur, dass eine Frau Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, sondern auch, dass sie äusserst gepflegt ist.