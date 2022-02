Zendaya erfindet die Trend-Formel des Frühlings

Ein Dinner am Valentinstag? Klischee. Wer wirklich romantisch sein will, lässt Amor seine Pfeile auch nach dem Pseudo-Liebes-Tag fliegen. Wie Zendaya und Boyfriend Tom Holland. Das frisch verknallte Schauspielerpaar feierte seine Frühlingsgefühle erst nach dem 14. Februar. Und putzte sich füreinander so richtig raus. Unsere Augen blieben aber ausnahmsweise nicht an dem charmanten Briten hängen: Es ist der Look von Zendaya, der den winterlichen Restschnee zum Schmelzen bringt.