Bügeln? Puh, definitiv nicht unsere Lieblingsbeschäftigung. Manche Kleidungsstücke kommen ohne das heisse Eisen aber leider nicht aus. Eines davon: Blusen. Sind sie schön glatt gestrichen, gehören sie zu den seriösesten Stücken in unserem Schrank. Schlagen sie jedoch Falten, kann das den Look schnell kaputt machen. Drum heisst es ausnahmsweise ran an das Brett – und bügeln. Nur ist das einfacher gesagt als getan. Nicht selten stimmen Aufwand und Ertrag dabei nämlich nicht überein. Damit das Hemd nach dem Bügeln auch wirklich makellos ist, hilft es, den ein oder anderen Trick zu kennen.