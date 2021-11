Pailletten? Wir wollen transparentes Glitzernetz

'Tis the Season, meine Lieben!

Das soganannte Naked Dress drängelt wieder ans Scheinwerferlicht und möchte im besten Falle auch noch richtig funkeln. Die gute alte Paillette – stets unser Retter in der Glamour-Not - ist uns nun zu blickdicht. «A party that is always with you», also ein rauschendes Fest, das einem nicht von der Seite weicht oder gar auf den Leib geschneidert ist, verspricht uns nun das ukrainische Label Santa Brands. Denn das zaubert Kleider, Tops und Hosen aus transparentem Sternenstaub. Inspiriert von der wilden Ästhetik der 00er-Jahre bietet es «idiotensichere Lösungen» für alle Situationen, in denen heiter angestossen werden soll. Kleine Kristalle überziehen den feierwütigen Körper dann und lassen das Drunter durchscheinen. Wieviel das ist, darf jede*r selbst entscheiden. Das internet tanzt (und posiert) schon ganz wild. Seht selbst!