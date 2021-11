Das Arschgeweih erscheint in einem neuen Kontext

Auch wenn es dank des Y2K-Trends zwar modisch gerade so aussieht – die Gesellschaft ist nicht in den frühen Nullerjahren stehen geblieben. Debatten über Body Shaming, die MeToo-Bewegung haben Spuren hinterlassen. Über die mediale Stigmatisierung der Frauen von damals (Britney Spears, Paris Hilton) ist man heute entsetzt. So wirkt auch das Wort «Schlampenstempel» dermassen aus der Zeit gefallen und die Bewertung von einer Person anhand der Stelle, wo sie sich hat tätowieren lassen, befremdlich. Es ist ja nicht so, dass die vergangenen 20 Jahre Sexismus vollkommen beigelegt hätten. Aber dass man jedem und jeder dabei, wo er oder sie den eigenen Körper tätowieren lässt, den Rücken freihält, ist schliesslich Basic beim Thema Selbstbestimmung.