Mode basiert nun mal auf Zyklen. Das Neue – das wirklich Neue – ist selten. In der Popkultur und in der Mode kommt es praktisch nicht mehr vor. Denn es hat es viel schwerer als die Variation von Bekanntem. Die Menschen sehnen sich nach Wiedererkennung. Dass Dinge aus den Neunzigern und Nullerjahren zurück sind, liegt daran, dass alle, die Trends beeinflussen ihrerseits auf Einflüsse aus der Zeit zurückgreifen, in der sie sozialisiert wurden. Tiefste Empfindungen spielen da mit. Eine Reise in ein verlorenes Paradies der Kindheit. Denn erwachsen zu sein, ist manchmal nur allzu schwer. Leichtigkeit wird da ab und zu gebraucht. So eine, wie man sie früher, vor der ganzen Verantwortung verspürt hat. Und aktuell wird diese Leichtigkeit des Seins eben an der Weite des Hosenbundes gemessen.