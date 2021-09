Gimme! Gimme! Gimme!

Styling-Hacks, die wir von ABBA lernen

Lange hat die Welt darauf gewartet, jetzt ist es endlich da, das grosse ABBA-Comeback. Während die ersten neuen Songs schon in unseren Playlists rauf und runter laufen, möchten wir uns zeitgleich am liebsten in die ikonischen Original-Looks der Schwed*innen beamen. Weil das auch 2021 noch eher schwierig wird, graben wir zurzeit die eigene 70er Mode aus dem Schrank. Und lassen uns in Sachen Styling inspirieren.