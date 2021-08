Vorhang auf für Curtain Bangs, und alles was wir über sie wissen müssen

So wie das mit Trends nun mal so ist, gibt es auch in unserer Redaktion schon die ein oder andere, der der Curtain Bangs bereits sanft das Gesicht rahmt. Grund genug, um genau bei denen nachzufragen, was wir vor dem Gang zum Coiffeur oder der Coiffeuse wissen müssen. Die Antworten: