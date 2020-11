Ihr seht, die Dimensionen des Stufenschnitts sind grenzenlos – und genau deshalb wagen wir uns jetzt wieder in seine Welt. Der Vorteil? Dieses Jahr ist der Trend für alle Haarlängen geeignet. Ob Bob, lange Mähne oder Miley-Cut – für jeden Kopf und jede Gesichtsform gibt es den richtigen Stufenschnitt. Ausserdem von Vorteil: Das Styling ist kinderleicht. Einfach etwas Öl in die Haare geben, kurz anföhnen und dann an der Luft trocknen lassen, damit die Haare auf natürliche Weise in die Stufen fallen. Ihr braucht noch etwas Inspo? Dann klickt euch gerne durch unsere Galerie: