Dieses Label macht alle Stars sexy

Alle kennen «Alien» und «Angel» – Düfte von Mugler in rosa und lila Flakons wie Gesteinssplitter eines fremden Planeten. Aber kaum jemand kennt Casey Cadwallader, der Frauen in sexy Bodysuits, kunstvolle Korsagen und Sci-Fi-Roben drapiert. Der kreative Kopf des Brands übersetzt das Erbe Manfred Thierry Muglers in die Moderne: Die dramatischen und futuristischen Rüstungen, inspiriert von den Heldinnen der Wagner-Opern und deutschen Heldenepen, mit ihren schmalen Taillen in Leder und Latex, Metall-BHs und überdimensionalen Schultern tanzen neuerdings über die Bühnen des Popzirkus. «Als ich 2017 bei Mugler angefangen habe, war es eines meiner grössten Ziele, den Brand Mugler zurück in die Welt der Musik, der Performance und der Bühne zu bringen», so der US-Amerikaner zur Vogue UK. Jetzt fand die erste Award Show der Zeit der Pandemie statt und Miley Cyrus kam in Mugler. Schimmernd. Glamourös. Sexy. Auch Popstar Ariane Grande erschien in Mugler. In einem Zweiteiler. Hochgeschlossen. Und doch sexy.