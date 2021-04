4 einfache Trend-Frisuren zum Nachstylen

4) Der «Ich will nur die Haare aus dem Gesicht»-Look

Last but not least darf natürlich auch der wohl bekannteste Trend nicht fehlen: Haarklammern und einfache Undone-Looks sind gerade DER Hit auf Social Media. Heisst: Ihr klemmt eure Mähne einfach mal mit einer Klammer oder einem Gummi so nach hinten, dass sie am Hinterkopf wie eine kleine Palme herumwedeln. Tiktokerin Kelianne Stankus zeigt es hier mit Haargummi, auf unserem Titelbild ganz oben seht ihr die Klammer-Version à la Kendall Jenner. Einfacher gehts nicht – und genau das lieben wir daran.