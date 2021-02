Wer genau das Revival des Scrunchies vor fast drei Jahren ausgelöst hat, ist unklar. In strengem Verdacht steht das junge New Yorker Label Mansur Gavriel, das als Luxusmarke der Digitalära gilt. Das sorgte für hektische Flecken bei Influencern, als es bei der New Yorker Fashion Week im Herbst Models, teils Ton in Ton, zur Kollektion mit fluffigen Haarbändern ausstattete.