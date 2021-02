Das ist das Geheimnis hinter Meghans Traummähne

3. Von innen aufbauen

Der Schlüssel zum glänzenden Erfolg? Neben einer wöchentlichen Kur, die in der Tiefe pflegt, wirken Nahrungsergänzungsmittel kleine Wunder. Inhaltsstoffe wie Vitamin A, B und C sowie Biotin, Retinol, Zink und Eisen stärken den Schopf (und ganz nebenbei auch die Nägel) und sorgen für gesunden Haarwuchs und Glanz. Der VIP-Coiffeur rät zum trinkbaren biofermentierten Probiotikum «Collagen Inner Beauty Boost» von The Beauty Chef. Na dann, en Guete!