Halle Berry gibt noch mal das Bond Girl im Bikini

Ihr seid keine Fans von Fortsetzungen? Dann habt ihr wahrscheinlich «Halle Berry entsteigt in Orange den rauschenden Wellen – Teil 2» nicht gesehen. Wir helfen euch kurz auf die Sprünge. 2002 flimmerte Teil 1 über sämtliche Kinoleinwände der Welt. Besser bekannt als «Die Another Day». Neben (unter oder auf) James Bond machte sie damals als Giacinta «Jinx» Johnson Jagd auf einen heimtückischen Bösewicht – und ging als erstes Afro-Amerikanisches Bond Girl in die Geschichte ein. Die einzige Szene, an die wir uns auch heute, 18 Jahre später, noch aus dem Stegreif erinnern können? Seht ihr oben.