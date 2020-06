Send help: So langsam, aber sicher ist es wieder Zeit, in der Stadt nach Bademode Ausschau zu halten. Etwas, das wohl kaum jemand gerne macht. Dank fiesem Licht in der Umkleide, Grössen-Wirrwarr oder zu geringer Auswahl kann das sonst so spassige Shoppen schnell mal zum persönlichen Mood-Killer werden. Selbst, wenn das Wetter momentan nicht wirklich nach Badi-Ausflug schreit, hilft ewiges Hinauszögern leider auch nicht. Die Auswahl wird nur kleiner und das Shopping-Erlebnis noch frustrierender.