Western von gestern

Der coolste Stiefel-Trend für den Herbst

Cowboystiefel sind auf dem Vormarsch. Wir sehen sie – ständig! – an Models wie Kendall Jenner oder an Instagrams Influencerinnen. Sie kennen keine Grenzen – passen zu allem. Ausser aufs Pferd. Oder in den Wilden Westen. Dafür sind diese viel zu empfindlich. Wir vielleicht auch.