ABBA kehren mit erstem Album seit 40 Jahren zurück

«ABBA sind zurück»! Mit diesen Worten hat die schwedische Popgruppe am 2. September ihr erstes neues Album seit rund 40 Jahren angekündigt. Die Platte wird den Titel «Voyage» tragen und soll am 5. November erscheinen. Das Album besteht aus insgesamt zehn neuen Liedern. Zwei davon veröffentlichten ABBA bereits am Donnerstag. Die Singles tragen die Titel «I Still Have Faith in You» und «Don't Shut Me Down».