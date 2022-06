Auch wenn die 2000er-Welle gerade längst vergessene Trends an Land spült und die Tankinis genauso polarisieren wie das Comeback der Low-Rise-Jeans, können wir nicht anders, als den Mix aus Badeanzug und Bikini zu feiern. Zum einen lässt er uns dank seines Nostalgie-Faktors in ganz besonderen und unbeschwerten Erinnerungen schwelgen, zum anderen versteckt er gewisse Zonen des Körpers, wenn wir uns mal nicht so wohl fühlen. Darüber hinaus ist das Teil tatsächlich auch praktisch (abgesehen von den Tan-Lines, die verursacht werden). Schwuppdiwupp avanciert das Plansch-Oberteil in Kombination mit Jeans, Jupe oder Shorts nämlich zum Ausgeh-Top.