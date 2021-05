Bei Sonnenschein tragen wir nur noch Handtuch

Nun soll man natürlich nicht im Handtuch aus dem Möbelhaus vor die Türe gehen und den Blick nicht ins Badezimmer, sondern in die jüngere Vergangenheit richten. In den crazy Nineties trug man Frottee schon mal ganz selbstverständlich. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Die Neunziger habens schliesslich aus den Siebzigern. Frottee ist schön weich und meist irgendwie niedlich. Frottee möchte an den Strand, möchte Glacé-Flecken, möchte gemixt mit seriösen Basics mit zum Brunch – und möchte so auch an jedes Körperteil.