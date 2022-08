Fröhliche Nuancen waren bei den Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2023 zum Teil zwar noch immer vertreten, doch hat sich in Kopenhagen etwas an der Gesamtstimmung geändert. Nicht zuletzt durch ihren hohen Nachhaltigkeitsanspruch regt die Fashion Week in Skandinavien zum Nach- und Umdenken an. Hier wird nicht nur vom längst überfälligen «Change» gesprochen, er wird gelebt. Die nordischen Kreative präsentierten so diverse Personen wie noch nie: Körper in jeder Grössenordnung, unterschiedliche Hautfarben und Geschlechtsidentiäten. Von den Schauen in Dänemark kann und sollte man sich international eine ordentliche Scheibe abschneiden.