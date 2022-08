Die passende Besohlung

Endlich ist dieser Moment gekommen, an dem man in die Schuhe schlüpfen kann, die man zwar unendlich schön findet, die für den Alltag aber irgendwie too much sind. Dennoch gehören auch ein paar Flats ins Gepäck. 24/7 mit Heels über Kopfsteinpflaster jagen möchte schliesslich niemand. Bevor mich also vor Fussschmerzen die schlechte Laune überrollt, gleite ich lieber in ein Paar bequeme Flip Flops – die sind bei den Scandis sogar Trend.