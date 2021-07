Wir sind bequem geworden. Mögen es gemütlich. Dennoch wollen wir nach Monaten des Lockdowns endlich wieder zeigen was wir haben – und tauschen vermehrt Sneakers gegen Stilettos. Nur ist unser Corona verwöhnter Fuss einpferchendes Schuhwerk so gar nicht mehr gewöhnt. Drum streikt er. Schmerzende Blasen sind nur eine der gemeinen Folgen des Protests. Ist der Weg zurück in die fussgerechte Comfort Zone wirklich der einzige Ausweg, um die Partynacht nicht frühzeitig verlassen zu müssen? Zum Glück nicht. Kennt man den ein oder anderen Trick, machen Heels und andere Ausgehschuhe schon bald wieder so viel Spass wie früher.