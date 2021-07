Wie unsere Füsse gerade von «Gorpcore» profitieren

Es ist Juli. Es schüttet, blitzt, donnert und hagelt. Normalerweise ein berechtigter Grund für richtig schlimme Summertime Sadness. Eigentlich. Denn so ein bisschen spielt uns das Wetter aktuell auch in die Karten. Zumindest, was unsere Optik anbelangt. Statt Sandale ummantelt unsere Füsse nämlich nicht nur aus meteorologischer Vorsicht derweil modisches Gummi.