Schöne Sportmode, die sogar nachhaltig ist

Traurig aber wahr

Outdoor-Mode besteht oft aus 100 Prozent Polyester, da das Material besonders schmutz- und wasserabweisend ist. Ziemlich praktisch, so viel ist klar. Allerdings wird Polyester aus Erdöl und Erdgas gewonnen und verursacht damit dreimal so viel CO 2 wie Baumwolle. Zudem ist der Stoff schwer zu färben, was wiederum zu Verschmutzungen von Grundwasser, Flüssen und Meeren führt. Autsch!