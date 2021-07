Warum lässt uns der Saturn Return an allem zweifeln?

Das ist von uns gefragt

Der Saturn lässt uns an unsere ganz persönlichen Grenzen stossen – das ist nicht leicht. Doch gilt es jetzt Verantwortung zu übernehmen. Statt zu jammern, sollten wir diese rare Konstellation nutzen, um das Selbst zu reflektieren. Bin ich glücklich mit dem was ich habe? Was will ich mit in die Zukunft nehmen? Wovon möchte ich mich lieber verabschieden? Diese Entscheidungen werden laut der Astrologie die nächsten 30 Jahre (!) unseres Lebens beeinflussen.