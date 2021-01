Beruflich gesehen heisst es, dass Saturnjahre gute Jahre sind, um Umschulungen oder eben Jobwechsel anzudenken. Hier sei wieder bemerkt: Nur weil es heisst, der Saturn würde gewisse Eigenschaften in uns verstärken, bedeutet das nicht, dass wir das auch glauben müssen. Doch im Generellen ist es ja eine gute Idee, besonnen und überlegt zu entscheiden – ob im Saturnjahr oder im Generellen. Selbstreflexion, den Blick auch einmal nach innen zu richten, unterstützt hier dabei (aber Achtung: damit kann man es auch übertreiben, wie wir aus der Geschichte lernen. Allzu radikale Subjektivierung führte nicht nur die Helden in literarischen Werken der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nahe an den Abgrund).