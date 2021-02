Prognose: Zum scheitern verurteilt – lasst es uns einfach gleich lassen …

Man könnte jetzt denken, vorausgesetzt man glaubt an Astrologie, viel Drama liesse sich also von vornherein ersparen. Also, wir setzen voraus, man glaubt daran, dann könnte man doch am Anfang einer jeden Bekanntschaft jeweils kurz in die Sterne schauen. Und je nachdem, wie deutlich (eindeutig wird es vermutlich nie sein) die Beziehung gemäss des Universums zum Scheitern verurteilt ist: es halt einfach direkt mal sein lassen.