Was sagen die Elemente der Sternzeichen über uns aus?

Ich bin Jungfrau, mein Mondzeichen ist Krebs, mein Aszendent Schütze. Jetzt wisst ihr alles über mich. Ihr wisst, dass ich aktuell Mühe mit Routinen habe und in Bezug auf mein Sozialleben (gemäss Co-Star-App) einen gewissen Druck verspüre. Wer an Astrologie glaubt, der weiss nämlich, dass unsere Sternzeichen, unsere Geburtsdaten uns zu dem machen, was wir sind. Sie beeinflussen, wie wir denken, welche Beziehungen wir führen, welche Entscheidungen wir treffen.