Eine der wenigen unschönen Begleiterscheinungen im Sommer: Blasen an den Füssen. Denn sobald es die Temperaturen endlich wieder zulassen, schlüpfen wir in Stilettos, Sandalen, Mules & Co. – barfuss versteht sich. Allerdings begünstigt das feuchtwarme Klima zwischen den Sommerschuhen und unserer Haut die Bildung von Blasen. Autsch. Hinzu kommt, dass unsere Füsse nach Monaten in Socken und geschlossenen Tretern gar nicht mehr ans offene Schuhwerk gewöhnt sind. Darum streiken sie. Schmerzende Blasen sind aber nur eine der gemeinen Folgen des Protests. Ist der Weg zurück in die fussgerechte Comfort Zone wirklich der einzige Ausweg? Zum Glück nicht. Kennt man den ein oder anderen Trick, macht das Tragen von Heels und anderen offenen Schuhen schon bald wieder Spass.