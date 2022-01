Das Naked Dress kennt kein Alter

Nacktes Entsetzen Ü55 – mitnichten

Was lernen wir aus diesem Anblick? Für Sex-Appeal ist man nie zu alt, Erotik kennt keine Grenzen. Auch im echten Leben nicht. Warum sollte ein Nippel mit fast 60 peinlicher sein als ein 25-jähriger? Ein Körper ist ein Körper ist ein Körper. Mit seinem oder ihrem darf jede*r machen, was er oder sie will. Da kann man was drüberziehen (mal mehr, mal weniger) oder eben nicht. Alles ok. Was nicht ok ist: Frauen auch 2022 noch als Summe ihrer sexualisierbaren Körperteile zu erfassen und ihnen mit fortschreitendem Alter gewisse Privilegien abzusprechen. Zugegebenermassen hat die 58-jährige Philippine Leroy-Beaulieu für ihr Gesamtkunstwerk vermutlich so einiges gemacht. Sport vielleicht. Sich gesund ernährt möglichweise. Sich von den richtigen Eltern mit den optimalen Genen zeugen lassen unter Umständen. Da nicht stolz zu sein, wäre die wahre Schande. Die nackte Wahrheit lohnt sich meistens. Für alle von uns. Unabhängig von Alter und Kleidergrösse. Amen et au revoir.