Besser als jede*r Influencer*in führt er auf Instagram seit geraumer Zeit wild gemusterte Prada-Hemden und knappe Full Looks des italienischen Traditionshauses aus und verströmt intellektuelle Virilität, immer mit einer Portion lockeren Humors. Jetzt gab es das Ganze live in der Fondazione Prada in Mailand: Jeff Goldblum schloss mit seinen 69 Jahren die Menswear Fashion Week in Milano – als letztes Model der… Trommelwirbel… klar: Prada-Show für den Herbst/Winter 2022. Zur erlesenen Gang der schauspielenden Models gehörte ausserdem «Twin Peaks» und «Sex and the City»-Star Kyle MacLachlan. Mit seinen 62 Jahren hat auch der eher Poker- als Babyface.