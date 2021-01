Mit ihren eigenen Erfahrungen will sie anderen Betroffenen helfen. Schauspielerin Lily Collins, 31, hat es sich zur Mission gemacht, der Öffentlichkeit ihren Kampf gegen Magersucht zu erzählen. Sie spielte im Netflix-Film «To The Bone» eine junge Frau mit Essstörung, und in ihrem Buch «Unfiltered» schildert sie Details ihres eigenen Leidensweges.