Die Trends der 2000er sind also zurück. Und werden in einem solchen Ausmass gefeiert, dass sie einen als Aussenstehende*r wirklich am Verstand zweifeln lassen. Das gab es doch alles schon einmal. Ja, richtig. Nur war die Generation TikTok zu dieser Zeit noch gar nicht auf der Welt – oder steckte zumindest noch in ihren Kinderschuhen. Sie ziehen zum allerersten Mal ihre Hosen unter die Hüftknochen und gelen sich die Haare stachelförmig an den Hinterkopf. Der Y2K-Überschuss in Kopenhagen stellt nicht nur einen neuen Trend dar, er verkörpert auch eine neue Art von Influencer*innen: Die Crowd ist jünger, webbasierter und sich einiger darin, was man trägt.