Seid ihr bereit für eine leuchtende Barbiecore-Welle?

Ob es die Lust auf den 2023 erscheinenden Blockbuster ist? Die Einfallslosigkeit der Designer*innen? Oder doch die Sehnsucht nach unbeschwerten Kindertagen? So oder so: Rosarot ist aktuell gefragter denn je. Passend zum internationalen Pink-Day posten Promis, wie Beyoncé oder Hailey Bieber vermehrt Fotos in Outfits, die locker aus Barbies Garderobe stammen könnten – ein paar Nummern grösser versteht sich.